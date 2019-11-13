كشف الدكتور محمود عرفة، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن وقوع 23 حالة اعتداء على الأطباء فى مختلف مستشفيات الجمهورية خلال شهر واحد من 11 أكتوبر الماضى، حتى 12 نوفمبر الجارى، مشيراً إلى أن الاعتداءات على الأطباء فى المستشفيات ظاهرة مستمرة.

وأضاف «عرفة» فى بيان أن هذه الاعتداءات تمت لنفس الأسباب المتكررة، وهى نقص المستلزمات والأسرة وأماكن الرعاية، ودائماً ما يقع الطبيب فى مواجهة المريض وأهله الذين يظنون أن الطبيب هو الفاعل الوحيد وبيده كل شىء، فى حين أن توفير المستلزمات مسئولية وزارة الصحة.

وقال الدكتور عصام عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، إن وفداً من المجلس التقى عدداً من مجلس النواب، وممثلين عن وزارة الصحة لبحث تكليف الصيادلة خريجى عام 2018.