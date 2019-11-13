رئيس "العربي الأوروبي للحوار": المنظمات المسيسة فشلت في تشويه صورة مصر

أشاد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، بالتقرير المصري لحقوق الإنسان الذي عُرض اليوم أمام هيئة مكتب الدورة الرابعة والثلاثين، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن مصر نجحت في أهم اختبار وفشلت منظمات المجتمع المدني التي تُسيس ملف حقوق الإنسان في تشويه صورة مصر أمام العالم.

نصري: تغير موقف إنجلترا بشأن حقوق الإنسان في مصر يكشف جهود القاهرة في هذا الملف

وأضاف "نصري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثنت على التقرير المصري والتعاون المؤسسي والدبلوماسي بين مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون والحوار، موضحًا أن 110 دول أشادت بمصر وأثنت بشكل كبير على أداء الحكومة المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان من أصل 133 دولة.

وأشار إلى أن هناك دولًا كثيرة لا تستطيع أن تحصل على هذه النسبة من الإشادات، وكان هناك اعتراف واضح وصريح من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا بتقدم مصر في ملف حقوق الإنسان، رغم أن إنجلترا تُعد مهد تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، وتغير موقفها عن حقوق الإنسان في مصر بشكل إيجابي يكشف مدى التي الجهود التي قدمتها القاهرة في هذا الملف.

وأوضح أن الـ 23 دولة التي لم تُشيد بأداء مصر في حقوق الإنسان في جنيف ربما قد وصلت إليها صورًا مشبوهة أو مشوشة وغير حقيقية عن دور مصر في حقوق الإنسان نتيجة تقارير كاذبة ممولة من قطر وبدعم لوجيستي من تركيا، موضحًا أن مصر بذلت جهدا كبيرا في تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيًا وتشديد العقوبة على التحرش الجنسي.

وأردف أن التعديلات الدستورية الأخيرة شهدت عدة مواد لتمكين المرأة، مثل توفير 25% من مقاعد البرلمان على الأقل للسيدات، فضلًا عن وجود 6 وزيرات في الحكومة المصرية.