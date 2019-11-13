دخول مدرعات أمريكية جديدة إلى الأراضي السورية

أشارت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم، إلى دخول عدد جديد من المدرعات الأمريكية، والشاحنات الأراضي السورية، قادمة من إقليم كردستان العراق، موضحة أن بعضًا من المدرعات، استقرت في مدينة "القحطانية" شمال شرقي سوريا، وأقامت نقطة عسكرية هناك، بينما اتجهت مدرعات أخرى إلى منطقة "هيمو" غرب القامشلي، وأقامت قاعدة جديدة، وزودتها بكاميرات مراقبة وأسلاك شائكة، مضيفة أن مروحيتين رافقتا المدرعات الأمريكية.

وأشارت "العربية الحدث"، إلى أن واشنطن تعزز وجودها العسكري في القامشلي والمدن السورية النفطية، في شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع تأجيل تحرك الدوريات الروسية التركية المقررة في تلك المنطقة.

وكانت القوات الأمريكية، انسحبت -في وقت سابق- من سوريا باتجاه العراق، وأخلت عدة قواعد عسكرية أقامتها سابقا في البلاد.