أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية تسجيل حالة تفش جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين.

وذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، في بيان أصدّرته اليوم، أنَّ المرض اكتشف في مزرعة تضم 261 خنزيرًا في قرية "جيهتو" بمدينة "تنجتشونج" في مقاطعة "يونان"، وجرى تأكّيد إصابة 177 خنزيرًا بالفيروس نفق منها 97 خنزيرًا.

وأوضحت الوزارة الصينية، أنَّ السلطات المحلية أطلقت حالة استجابة طارئة لإعدام الخنازير وتطهير المكان المكتشف به المرض.

جدير بالذكر، أنَّ حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أي إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 في مقاطعة "لياونينج" شمال شرقي البلاد، فيما جرى الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.