نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج ندوة بعنوان "دور طلاب كلية التربية في مواجهة قضية محو الأمية وتعليم الكبار"، وذلك بالتعاون مع مركز محو الأمية والهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج.

وحضر الندوة الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عمران عميد الكلية، والدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد الدالي مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبه قال رئيس الجامعة، إن هناك مسئولية كبرى تقع على عاتق الجامعات تجاه هذه القضية الشائكة، مشددًا على ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات و القطاعات الموجودة بالدولة من أجل محاربتها.

وأشار عزيز إلى أن كلية التربية من الكليات المتميزة بالجامعة والتي لها دور مجتمعي واضح في مجال محو الأمية، بما لديها من أعضاء هيئة تدريس وطلاب متميزين، يساهمون بشكل قوي في مبادرات كثيرة للقضاء على هذه الظاهرة، موضحاً أن هناك عدة آليات يتم تطبيقها داخل الجامعة للحد من الأمية.

وأوضح عزيز أن الجامعة تخصص مبلغ 350 جنيها، منها (250 جنيها من الهيئة العامة لتعليم الكبار و100 جنيه مساهمة من الجامعة) عن كل دارس يتم محو أميته، كما يتم إعفاء جزء من الرسوم الدراسية للطلاب المشاركين.