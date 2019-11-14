أعلن الدكتور رضا سيد أحمد، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة وعميد كلية الآداب، الانتهاء من إجراء عملية الانتخابات لاتحاد الطلاب لكليات الجامعة، التى استمرت خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2019.

وتمت عملية الانتخابات خلال التوقيتات المحددة، بداية بعملية التصويت يوم الخميس 7 نوفمبر، الاثنين 11 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، الثلاثاء 12 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، واختتمت اليوم الخميس 14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب سلامة أشرف سلامة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، رئيسا لاتحاد الجامعة، وفوز الطالب لؤي عيد، طالب بكلية الصيدلة، نائبا لرئيس اتحاد الجامعة.

وكانت نتائج انتخابات الأمين والأمين المساعد للجان العليا كالتالي:

لجنة الأسر: فور الطالب محمد علاء الدين، طالب بكلية الهندسة، بمنصب الأمين، وفوز الطالب أحمد عادل الخليلي، الطالب بكلية الطب البيطري، منصب الأمين المساعد.

اللجنة الثقافية: فوز الطالب ابراهيم حسن طالب بكلية الطب البشرى بمنصب الأمين ، فوز الطالبة منى عبد المنعم طالبة بكلية رياض اطفال بمنصب الأمين المساعد ،

اللجنة الاجتماعية : فوز الطالب عمر طارق طالب بكلية الآداب بمنصب الأمين ، فوز الطالبة شيماء يونس البنان طالبة بكلية العلوم بمنصب الأمين المساعد

اللجنة الفنية: فوز الطالب محمد محمود الدسوقي طالب بكلية الفنون الجميلة بمنصب الأمين، وفوز الطالبة مروة محمود الحسيني طالبة بكلية التربية النوعية بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الرياضية: فوز الطالبة ريهام إبراهيم السباعي طالبة بكلية الحقوق، وفوز الطالب أحمد ناصر الصعيدي طالب بكلية الطب البيطري بمنصب الأمين المساعد.

لجنة الجوالة: فوز الطالب محمد الفوال طالب بكلية التربية الرياضية بمنصب الأمين، وفوز الطالب مهند عيد أحمد طالب بكلية التمريض بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة العلمية: فوز الطالب أحمد سامي طالب بكلية الصيدلة بمنصب الأمين، فوز الطالب أحمد حبيب طالب بكلية الحاسبات والمعلومات بمنصب الأمين المساعد.

وتكونت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات من الدكتور ناظم شلبي عميد كلية الزراعة، والدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، وإبراهيم فهمي مدير رعاية الطلاب، والطالبة مي مجدي كلية الحقوق، الطالب محمد متولي عبد الشكور.

ومن جانبه، هنأ أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، كلا من رئيس اتحاد الطلاب ونائبه وجميع أعضاء الاتحاد الجدد، وشكر أعضاء اتحاد الطلاب القدامى، مشيرا لأهمية اتحاد الطلاب لكونه حلقة وصل بين الطلاب وقيادة الجامعة ويقدم خدمات للطلاب ويشارك فى الأنشطة الطلابية المختلفة.