قالت الحكومة الإسبانية، اليوم، إن الفنانين الذين تعرضوا لهجوم بالسكين الاثنين في الرياض، خلال عرض موسيقي في حديقة عامة، هم أربعة من مواطنيها.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أن الجرحى أسبان، في حين أشار متحدث باسمها لـ"فراس برس" إلى أن عددهم أربعة.

وقالت الوزارة إنه بناء على طلب الجرحى، لن يتم الكشف عن معلومات أخرى.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الاثنين سقوط ثلاثة جرحى، وأكد متحدث باسم شرطة العاصمة السعودية أن المهاجم، وهو مقيم يمني (33 عاما)، اعتقل فورا بعد الهجوم على الفنانين.

وتمّ تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية، بحسب المتحدث الذي لم يحدّد جنسياتهم، أو دوافع مرتكب حادثة الطعن.