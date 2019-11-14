فيديو.. أرملة ساطع النعماني تحكي موقفا مبكيا بين الشهيد ونجله

دخلت الدكتورة شيرين عزازي، أرملة الشهيد ساطع النعماني، في نوبة من البكاء، في الذكرى الأولى لوفاة زوجها، حيث ذكرت أنه كان يبذل كل جهده لعدم شعور من بجواره أو أسرته أنه يشعر بالضيق أو أن هناك شيء ينقصه، موضحة أنه كان شديد الذكاء ولديه إصرار رهيب في عملة.

وأضافت "عزازي"، خلال تقرير عرضه برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن من أكثر المواقف المؤثرة لها هو عندما عاد الشهيد من الخارج عقب إجرائه عمليات جراحية في الوجه، ووقف يمد يده من أجل أن يرتمي نجله "ياسين" الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات حين ذاك، ولكن الطفل تردد لحظة كون شكل والده تغير تماما.

وتابعت: "الواد بعد لحظة اترمى في حضن باباه ونسي كل حاجة إلا أن ده باباه، زوجي الشهيد أعطى للسيسي سلسلة كان يرتديها وقت واقعة إصابته، وقال للسيسي دي سلسلة من مواطن يحب مصر لرئيس يعشق ترامب مصر، فالسيسي باس راسه".