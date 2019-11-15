أطلق شباب حزب المؤتمر مبادرة جديدة تحت عنوان "هنعرفها"، تستهدف تعريف شباب الحزب والشباب المصري بمختلف المحافظات والمناطق على المدن السياحية والأثرية في حملة تشجيعية كبيرة للترويج للسياحة المصرية داخليا وتعريف الشباب على المعالم السياحية الخاصة بكل محافظة.

وتحدث أحمد خالد أمين شباب حزب المؤتمر، عن أهداف المبادرة وأهمية تعريف شباب مصر وصغارها من عمر 12 عام حتي 18 عام بأهمية السياحة في بلدهم الثقافية والشاطئية والعلاجية، لافتا إلى أن رفع وعي الشباب والنشء عن طريق تنظيم زيارات للمناطق الأثرية والسياحية هو أمر في غاية الأهمية وسيساهم في حفاظ هؤلاء الشباب على مواقعهم الأثرية وسيساهم في عمل حصانه للشباب ضد أي فكر إرهابي يقلل من قيمة مصر وحضارتها وتاريخها.

وقال خالد لـ"الوطن" :"شباب حزب المؤتمر سيقوم بجولات مع الشباب في أغلب المناطق السياحة ومنها المتحف المصري الكبير".

وأضاف :" مصر البلد الوحيدة في العالم الذي يوجد بها أقدم أثار العالم وكل أنواع السياحة وبكثرة"، مطالبا كافة أحزاب مصر بأن تقوم بدورها الاجتماعي بجانب دورها السياسي والتشريعي.