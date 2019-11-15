رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وإزالة إخطار السيول التي ضربت مرسي علم وعدد من المناطق جنوب المحافظة.

شددت يسرا عطيه، نائب محافظ البحر الأحمر، على استمرار رفع درجة الاستعداد، لمواجهة أخطار السيول على المحافظة.

وأكدت، على تمركز جميع المعدات في المناطق التي تواجه خطر السيول، وتكليف هيئة الطرق والكباري بتكثيف ونشر المعدات بنقاط التمركز لمجابهة السيول .

وأصدرت تعليمات إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بفتح جميع المطابق فور نزول المطر، بما يتفق مع الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف، وكلفت رؤساء الأحياء، بتقسيمها إلى قطاعات مختلفة، لمتابعة أخطار السيول والتدخل عند الحاجة.

وطالبت مرفق الإسعاف باستمرار رفع درجة الاستعداد، وتجهيز عربات الدفع الرباعي، والتي تم صرفها حديثاً، لتخدم مدن الجنوب، وشددت على ضرورة تجهيز منازل الشباب ومراكز الشباب، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين في حالة إغلاق الطرق.