نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا، السبت، إذ يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

الشبورة والأمطار

وأضافت الهيئة، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء.

حالة الرياح

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على بعض مدن ومحافظات مصر

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 26

دمنهور 18 26

الإسكندرية 19 26

بلطيم 20 25

مطروح 17 25

بورسعيد 21 25

دمياط 20 26

الزقازيق 19 27

الإسماعيلية 17 28

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 24 34

المدينة 18 30

الرياض 16 28

المنامة 23 26

أبو ظبي 20 29

الدوحة 24 27

الكويت 15 26

دمشق 08 18

بيروت 20 24

عمان 10 18

القدس 13 19

غزة 18 24

بغداد 10 26