ترحيل 50 ألف لاجئ من إسطنبول منذ يوليو الماضي

أعلنت تركيا، اليوم، أنها قامت بترحيل قرابة 50 ألف لاجئ، بينهم أكثر من 6 آلاف سوري من إسطنبول منذ إطلاقها حملة ضد الهجرة غير الشرعية، وإعادتهم إلى محافظات كانوا قد تسجلوا فيها، ونفذت السلطات حملة من يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي ضد المهاجرين غير الشرعيين في أكبر المدن التركية والتي تعد مركزا ماليا مهما.

وتستقبل تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري -أي أكثر مما تستقبله أي دولة أخرى- هم من الناحية التقنية تحت "الحماية المؤقتة" لأن الحكومة لا تمنحهم وضع لاجئ رسميا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وبموجب الإجراءات يتعين عليهم البقاء في المحافظة التي قدموا منها، ويمكنهم زيارة مدن أخرى بموجب تصاريح قصيرة الأجل، وقال مكتب محافظ إسطنبول إن الشرطة أوقفت بين يوليو وأكتوبر 42.888 مهاجرا ورحلتهم إلى المحافظات التي تسجلوا فيها، من دون أن يحدد جنسياتهم، موضحا أن 6416 سورياً وضعوا في "مراكز استقبال مؤقتة".

وكان قد أعلن في يوليو أن 547 ألف سوري مسجلون رسميا في إسطنبول، وعدم قبول أي طلبات تسجيل جديدة، وواجهت تركيا مشكلات اجتماعية، فيما فاقمت أزمة اقتصادية التوترات، وقال المحللون إن مسألة اللاجئين ساهمت على الأرجح في الهزيمة المفاجئة للحزب الحاكم في انتخابات بلدية إسطنبول هذا العام.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل أزمة اللاجئين بإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا يمكن أن يعودوا، فيما شككت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان في جدوى الخطة.