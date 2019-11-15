نظم مجموعة من شباب قرية "تصفا" مركز كفر شكر اليوم الجمعة، حملة نظافة بمنطقة مستوصف أهل الخير الطبي وشارع مسجد الكوثر حيث قاموا برفع القمامة وتجميل الشارع من أجل الحفاظ على صحة المرضى بمركز الغسيل الكلوي وكذلك حضانات الأطفال المبتسرين تحت شعار شوارعنا نظيفة من القمامة.

وأكد جمعة الشحات رئيس مجلس إدارة جمعية أهل الخير للتنمية المحلية أن المبادرة التى أطلقها شباب القرية ستكون نموذجا يحتذى به في العمل الأهلي والتطوعي، وقال إننا سنطلق مسابقة لأحسن شارع في القرية حيث سيتولى مجموعة شباب كل شارع للقيام بتنظيف شارعهم ومنطقتهم.