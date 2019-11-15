عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، تقريرا عن مبادرة "المكتبة المنزلية" المقامة بمنزل هند عبدالسلام بمركز ساقلته بمحافظ سوهاج.

وقالت عبدالسلام التي تخرجت من كلية الحقوق وتدرس علم النفس في الوقت الحالي خلال التقرير، إنها امتلكت مكتبة كبيرة بمنزل والدها نقلتها بعد زواجها لمنزل زوجها، "فضلت الكتب في كراتين مطلعتش، ومن 4 أشهر قررت إني أطلع الكتب وأخلي أطفال البيت يقرأوا فيهم، وكان المفروض يكون الأمر مقتصر على أطفال البيت فقط، لأني كنت أظن إن أهل البلد مش هيبعتوا ولادهم وبعدين الولاد هنا قرروا يكلموا صحابهم واستأذنا أهلهم عشان يبعتوهم ووافقوا".

وأضافت: "الموضوع في أوله كان صعب لأن أهل البيت كان عندهم مشكلة في دوشة الأطفال ودخول أطفال البيت، وبعدين أما الأطفال جم وبقوا بيسمعوا الكلام فتقبلوا الموضوع أكتر وبدأ الجيران يبعتوا هما كمان لأنهم شايفين إن الأطفال بيستفيدوا".