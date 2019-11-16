يحدث اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي للدواء ومباريات تصفيات أمم أوروبا

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث اليوم، السبت 16 نوفمبر، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما في قضية فض اعتصام رابعة.

- يسلم وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين، في الثانية عشر ظهرا، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- تطلق مؤسسة الأهرام فعاليات المؤتمر السنوي الأول عن الدواء في مصر بعنوان "تحديات صناعة الدواء".

- تبدأ في العاشرة صباحا فعاليات المؤتمر الأول لشباب الدقهلية برئاسة المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم وحضور نخبة من القيادات التنفيذية والمحلية وذلك بساحة نادي الاتحاد الرياضي بمدينة المنزلة.

- يلتقي منتخبا مدغشقر وإثيوبيا، في الثالثة عصرا، كما يلتقي منتخبا كوت ديفوار والنيجر، في التاسعة مساء، في إطار تصفيات أمم أفريقيا.

- يلتقي منتخبا قبرص واسكتلندا، في الرابعة عصرا، كما يلتقي منتخبا سلوفينا ولاتفيا، وسان مراينو وكازاخستان، وأذربيجان وويلز، وروسيا وبلجيكا، في السابعة مساءً.

- يلتقي منتخبا النمسا ومقدونيا، وكرواتيا سلوفاكيا، وأيرلندا الشمالية وهولندا، وألمانيا وروسيا البيضاء، في العاشرة إلا الربع مساء، في إطار تصفيات أمم أوروبا.