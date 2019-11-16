تجددت الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود في عدة مدن إيرانية، وفقا لما قالته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وهاجم المتظاهرون مستودعا للوقود في مدينة سيرجان وسط البلاد، احتجاجا على رفع الأسعار، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".