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القبض على كمين شرطة مزيف للنصب على عشاق الآثار

القبض على كمين شرطة مزيف للنصب على عشاق الآثار

شمال سيناء تشكل غرفة عمليات خاصة لمواجهة أحوال الطقس

شمال سيناء تشكل غرفة عمليات خاصة لمواجهة أحوال الطقس

أمين اتحاد الصيادلة العرب: نمر بوضع مالي سيئ لم يحدث منذ سنوات

أمين اتحاد الصيادلة العرب: نمر بوضع مالي سيئ لم يحدث منذ سنوات

انطلاق مؤتمر صناعة الدواء بحضور مجموعة من الوزراء

انطلاق مؤتمر صناعة الدواء بحضور مجموعة من الوزراء

فريق معهد القلب يواصل الكشف على مرضى مستشفى العريش

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تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم.. "المركزي" يشرح قرار خفض أسعار الفائدة

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