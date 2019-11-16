كان بيفرح.. طلقة طائشة تدخل "العريس" السجن قبل "الدخلة" بـ12 ساعة

لم يعلم وهو يشد الأجزاء ويضغط على "الزناد" ابتهاجا بزفافه، أنه سيدخل السجن قبل ليلة الدخلة بـ12 ساعة، كانت هذه ملخص الحادثة المؤسفة التي شهدتها مدينة إطسا بالفيوم أمس.

وألقت قوة أمنية من مركز شرطة إطسا بالفيوم، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل طالب بالخطأ، بطلق نارية أطلقها ابتهاجا بحفل زفافه.

وكان مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات بوصول طالب، 17 سنة، مُقيم بدائرة المركز، متوفى إثر إصابته بطلق ناري.

على الفور انتقلت وحدة مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد الضحية قال إنه أثناء تواجد نجله أمام المنزل، وقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بجهاز عرسه، أصابت إحداها نجله ما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، جرى استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم (فرد خرطوش)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .