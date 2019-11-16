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انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية دون وقوع إصابات

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية دون وقوع إصابات

طلب إحاطة لتشغيل مكتب سجل مدني بقرية "الدوينة" في أسيوط

طلب إحاطة لتشغيل مكتب سجل مدني بقرية "الدوينة" في أسيوط

جامعة سوهاج تعلن بدء التسجيل في دورة الاحتضان الأولى للمخترعين

جامعة سوهاج تعلن بدء التسجيل في دورة الاحتضان الأولى للمخترعين

نائب عن الإشادة الدولية بملفات حقوق الإنسان في مصر: نجاح جديد لبلدنا

نائب عن الإشادة الدولية بملفات حقوق الإنسان في مصر: نجاح جديد لبلدنا

كان بيفرح.. طلقة طائشة تدخل "العريس" السجن قبل "الدخلة" بـ12 ساعة

كان بيفرح.. طلقة طائشة تدخل "العريس" السجن قبل "الدخلة" بـ12 ساعة

"رأس برأس".. عضوات اتحاد طلاب القاهرة يتحدثن لـ"الوطن" بعد الفوز بنصف مقاعده

"رأس برأس".. عضوات اتحاد طلاب القاهرة يتحدثن لـ"الوطن" بعد الفوز بنصف مقاعده

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"كانت أمطار فلقينا حر".. "الأرصاد" تكشف سبب مخالفة طقس اليوم لتوقعاتها

"التضامن" أنقذتها.. حكاية "طفلة بلبيس" ضحية التعذيب على يد خالتها

"التضامن" أنقذتها.. حكاية "طفلة بلبيس" ضحية التعذيب على يد خالتها

أبرزها "إلغاء مجانية التعليم".. الحكومة تنفي 13 شائعة

أبرزها "إلغاء مجانية التعليم".. الحكومة تنفي 13 شائعة

"عاشق الرطوبة".. أسباب زيادة نشاط الذباب في الأمطار

"عاشق الرطوبة".. أسباب زيادة نشاط الذباب في الأمطار

ابتكارات الشباب.. طريق مصر إلى المستقبل

ابتكارات الشباب.. طريق مصر إلى المستقبل

تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم.. "المركزي" يشرح قرار خفض أسعار الفائدة

تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم.. "المركزي" يشرح قرار خفض أسعار الفائدة

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