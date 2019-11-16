دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، القادة والزعماء ورؤساء الدول وصانعي القرارات، إلى الاستماع للمشكلات التي يواجهها مواطنوهم، والبحث عن إيجاد حلول لها، وذلك نظرًا لاتساع المظاهرات حول العالم في الفترة الأخيرة.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة اليوم، إنه يحث القادة في كل مكان للاستماع إلى المشكلات الحقيقية للمواطنين.

وأشار جوتيريش، إلى أنه بإمكان القادة، من خلال التضامن وما أسماها "السياسات الذكية"، أن يُظهروا أنهم مدركون لحقيقة الأمر، وتطورات الأوضاع في بلدانهم، وأن يرسُموا الطريق إلى عالم أكثر "عدلاً"، حسب تعبيره.