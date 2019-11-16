أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، فى واقعة خطف فتيات ريكلام، أن المتهمين 5 مسجلين خطر بمنطقة بولاق الدكرور، وأنهم اعتدوا على الفتيات جنسيا تحت تهديد السلاح، وسرقوهن وصوروهن أثناء العلاقة، وهددوهن بفضحهن فى حالة تقديم بلاغات ضدهم، وأن المتهمين ارتكبوا قرابة 20 واقعة خلال الفترة الماضية، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى 3 فتيات من الضحايا، واستمعت النيابة لأقوالهن.

وأوضحت التحريات أن المتهم الرئيسي يعمل فى كوافير "حريمي"، وكان يحدد ضحاياه من خلال عمله بالكوافير، وتبين أن غالبية الفتيات الضحايا كن يترددن على كوافير بإحدى المناطق، والمتهم كان يعمل به، وتحصل على أرقام هواتفهن من سجلات الكوافير، الذي اعتاد تسجيل أرقام هواتف عملائه.

وأضافت التحريات، التى أشرف عليها اللواء محمد شريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم اعتاد السهر في الملاهي الليلية والتحدث باللهجة الخليجية حتى يقنع ضحاياه أنه ثري عربي، ويقنعهن بتحديد لقاء لممارسة الرذيلة وقضاء سهرات حمراء معهن، ويتفق على إرسال سيارة لهن لتوصيلها لشقته بمنطقة هرم سيتي.

وشرحت التحريات التى قادها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المتهم وأعضاء عصابته بعد الانتهاء من اغتصاب ضحاياهن يقومون بتصويرهن ومساومتهن على مقاطع الفيديو والصور لدفع مبالغ مالية لهم، وتم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، ولاتزال التحقيقات مستمرة.