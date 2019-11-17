طقس الأحد 17 نوفمبر 2019.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على أنحاء البلاد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويتراوح ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 25

دمنهور 18 26

الإسكندرية 20 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

بورسعيد 22 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 27

السويس 18 27