خبير: هدف "القومي للطرق" دعم مشروعات التنمية

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إنّ الهدف الأول للمشروع القومي للطرق منذ بداية فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014، كان دعم مشروعات التنمية المستدامة بصورها كافة.

وأضاف مهدي في مداخلة هاتفية مع إذاعة البرنامج العام أنّه لا يمكن إنشاء مشروعات تنمية عمرانية ومدن جديدة أو مدن صناعية جديدة أو تنمية سياحية أو تنمية زراعية، إلا بوجود بنية تحتية قوية لخدمة المشروعات، وأهمها شبكات الطرق.

وتابع مهدي أنّ المشروع بدأ في وقت كان الاقتصاد المصري يمر فيه بمرحلة عنق الزجاجة، وبالتالي كان لزاما البحث عن المشروعات كثيفة العمالة لإيجاد فرص عمل لملايين من العمال المصريين، وتخفيض معدلات التضخم والبطالة، فكانت النتيجة إنجاز نحو 7 آلاف كيلو متر طولي من الطرق الحرة والسريعة التي أنشئت بأحدث معايير الجودة والمواصفات الفنية لشبكات الطرق على مستوى العالم، وانعكس ذلك على تقليل معدلات الحوادث بنسبة تصل إلى 24% طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.