أعلنت الصين اليوم أنّ كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين أجروا مناقشات بناءة حول الشواغل الأساسية للجانبين في اتفاق "المرحلة الأولى"، واتفقا على الحفاظ على اتصال وثيق.

جاء ذلك - وفقا لوزارة التجارة الصينية - خلال محادثة هاتفية بين ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء"، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الصيني الأمريكي الشامل، مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" ووزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين"، مشيرة إلى أنّ المحادثة الهاتفية تمت بناء على طلب من الجانب الأمريكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

واشترطت الصين الخميس الماضي إلغاء الرسوم الجمركية من أجل التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وهو مطلب أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر رفضه له. وكشفت تصريحات وزارة التجارة الصينية الفجوة التي لا تزال تفصل بين واشنطن وبكين رغم إعلان ترامب الشهر الماضي أنّ الطرفين توصلا إلى اتفاق "أولي".

وانخرطت واشنطن وبكين في حرب تجارية مستمرة منذ 18 شهرا انعكست تداعياتها على الاقتصاد العالمي، بينما فرض الطرفان رسومًا عقابية متبادلة على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".