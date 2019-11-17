مصرع وإصابة 4 أطفال في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت طفلتان مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران، إثر وقوع حادث تصادم بين "تروسيكل" وسيارة نقل، بطريق قرية البستان، التابعة لمركز الدلنجات بالبحيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و"تروسيكل" بالطريق المشار إليه، بالتحديد أمام مدرسة الديابة بالبستان.

بالانتقال والفحص تبين مصرع كلاً من "آية خميس علي"، 11 سنة، و"إيمان طلبة أحمد" 7 سنوات، وإصابة كلاً من "منة طلبة على" 5 سنوات، و"أحمد السيد إبراهيم السيد"، 18 سنة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.