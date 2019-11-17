قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة، إن سياسة المناورة والتسريبات التي ينتهجها التيار الوطني الحر هي سياسة غير مسؤولة مقارنة بالأزمة الوطنية الكبرى التي تمر بها البلاد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأضاف الحريري، أنه قدم مقترحات بأسماء من المجتمع المدني لتشكيل الحكومة ومنها القاضي نواف سلام وقوبلت بالرفض، مشيرا إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل هو من اقترح وبإصرار اسم الصفدي لتشكيل الحكومة.

وتابع: "التيار الوطني الحر يمعن في تحميلي مسؤولية سحب محمد الصفدي اسمه كمرشح لتشكيل الحكومة اللبنانية وهذه وقائع كاذبة واتهامات باطلة"، وأعلن محمد الصفدي وزير المالية السابق انسحابه من الترشيح لرئاسة الحكومة.