برلماني يطالب بعمل زيارة لسجن برج العرب.. وأديب يعرض المشاركة

طالب النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بأن يكون هناك شفافية لما يحدث في السجون المصرية.

وقال السايح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه يجب أن تكون هناك شفافية كاملة أمام الرأي العام المصري، مطالبًا بزيارة تفقدية لسجن برج العرب في أقرب وقت.

وطالب بزيارة سجن العرب حتى لا تكون هناك فرصة للمزايدة على مصر وشعبها، مشددًا أنه يطالب بأن تكون الزيارات لجميع السجون في مصر.

من جهته طالب الإعلامي عمرو أديب بمرافقة حملات التفتيش والرقابة على السجون، والسماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى الزنازين والتصوير مع المساجين.