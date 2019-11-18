15 مليون يورو.. مديونيات "توماس كوك" للفنادق المصرية

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إن مديونيات الفنادق المصرية لدى شركة توماس كوك البريطانية التي أعلنت إفلاسها، الشهر الماضي، بلغت نحو 15 مليون يورو.

وأضاف الشاعر، لـ"الوطن"، أن غرفة الفنادق المصرية أرسلت لفنادق محافظة البحر الأحمر، الغردقة، ومرسى علم؛ لحصر تلك المديونيات لكي تخاطب الجهات البريطانية المسؤولة لسداد تلك المديونيات.

ولفت الشاعر إلى أن تأثير إفلاس الشركة البريطانية على الحركة السياحية الإنجليزية الوافدة إلى مصر، محدودا خصوصًا بعد أن حلت شركات بريطانية أخرى محلها تنظيم رحلات إلى المقاصد السياحية المصرية، خلال الفترة الحالية.

الشاعر: تلقينا قائمة بأسماء شركات تحرق أسعار البرامج السياحية

وأشار الشاعر إلى أن عودة شركة الطيران العالمية "إيزي جيت" لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ، خلال الفترة المقبلة، سيكون لها أثر كبيرا في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا، وفي جذب أعداد كبيرة من السياح الذين يعتمدون علي الحجزالإلكتروني لرحلاتهم.

وتوقع الشاعر أن تستعيد الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى مصر كامل عافيتها بداية من شتاء عام 2020، مشيرا إلى أن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ بداية العام المقبل ستكون تدريجية.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة تلقت تقريرًا بقيام عدد من شركات السياحة المصرية بحرق أسعار البرامج السياحية وبيعها بأقل من أسعارها ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه سيجرى توقيع عقوبات متدرجة على تلك الشركات تصل إلى إلغاء ترخيص الشركة في حال التكرار، مشيرا إلى أن ظاهرة حرق الأسعار واحدة من أكثر الأزمات التي تواجه صناعة السياحة في مصر.