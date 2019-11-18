شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالبطيخ برئاسة مجدي خاطر، حملة لرش المبيدات ومكافحة الحشرات بمدينة كفرالبطيخ، استهدفت أماكن تجميع القمامة وحول المدارس وعلى المصارف والترع تحت إشراف أماني الألفي نائب رئيس مدينة كفرالبطيخ.

هذا وأعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور الانتهاء من إصلاح خط مياه، حيث تم رفع تراكمات المياه أمام السوق الجديد من قبل شركة مياه الشرب بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة فارسكور .

كما شنت الوحدة حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بقرية كفر العرب مركز فارسكور هذا وقد شنت الوحدة حملة مكافحة الحشرات الطائرة والذباب بقرية البراشية بالتعاون مع إدارة البيئة بالوحدة والملاريا بفارسكور.