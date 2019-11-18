سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهالي مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت اليمنية استفاد منها 4500 فرد من ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة عن الأسر التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها اليمن.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، اليوم، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت 900 سلة غذائية تزن "72 طنا و720 كيلوجراما" على مناطق "حصاحصة، أنتيشة، المسيني، حرو، وظلومة " بالمديرية ضمن سلسلة من الحملات نفذتها في عموم مناطق حضرموت ووصلت إلى عدة مناطق نائية.

جدير بالذكر، أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية عام "التسامح" الإماراتي، بلغت 33 ألفا و644 سلة غذائية بمعدل "2718 طنا" استهدفت 168 ألفا و220 فردا من الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.