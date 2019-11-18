شهدت مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بقليوب غرق لأحد الفصول وجزء من فناء المدرسة جراء تسرب مياه الصرف الصحي بداخلها، حيث جرى إخلاء الفصل المتضرر ورفع المياه المتراكمة.

من جانبه أشار محمد عبد المقصود، مدير الإدارة التعليمية بقليوب، إلى أن المدرسة المتضررة مؤجرة وأنه تلاحظ وجود تسرب من خارج المدرسة لمياه الصرف الصحي وتأثر أحد الفصول وانتقلت المياه إلى جزء من الفناء، مشيرا إلى أنه فور علمه بالواقعة انتقل إلى المكان وبرفقته الدكتور كرم السويلكي نائب رئيس مجلس مدينة قليوب، وتم إرسال معدات شركة المياه للشرب والصرف الصحي ومجلس المدينة ورفع المياه .

وأوضح عبد المقصود أن الدراسة لم تتأثر داخل المدرسة حيث جرى نقل الطلاب الموجودون بالفصل المتضرر من تسريب مياه الصرف الصحي إلى حجرة الوسائط المتعددة بالمدرسة وسار اليوم الدراسي بشكله الطبيعي .