دعا لقاء سيدة الجبل (تجمع سياسي – ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان) السلطات السياسية في لبنان، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة خالية من "أحزاب السلطة" وتأخذ على عاتقها إدارة وتأمين شئون المواطنين الحياتية.

واعتبر المشاركون في الاجتماع الأسبوعي للقاء سيدة الجبل، اليوم، أن السلطة السياسية القائمة، "عاجزة عن تنفيذ مطالب ثورة اللبنانيين على نحو يتطلب استقالتها بالكامل، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة تحت إشراف دولي".

وطالبوا بضرورة أن يتم توجيه الأجهزة الأمنية نحو حماية المواطنين، وعدم طرح أي حل له طبيعة أمنية للأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان، باعتبارها أزمة سياسية بالكامل، مشددين على أن المؤسسة العسكرية تحظى باحترام الشعب اللبناني ولا يجب أن تتراجع صورتها بسبب تصرفات السلطة السياسية.

ويشهد لبنان، منذ مساء 17 أكتوبر الماضي، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.