أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة، نتيجة وقوع مشاجرة داخل قرية الناصرية بشرق النيل في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف الظروف والملابسات.

كان مدير أمن المحافظة اللواء محمود خليل قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة في قرية الناصرية بشرق النيل بمركز بني مزار، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة، وقد تم ضبط المتهم ونقل المصابين للمستشفى.

وبحسب مصادر من الأهالي بالقرية فإن شاب يدعي "م"، سيئ السمعة، تشاجر مع آخر يدعى "ش" إذ زعم الأول أن هناك علاقة بين الثاني وإحدى السيدات بالقرية، فتعقبه بالشارع ووقعت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، انتهت بإصابة 3 بينهم والدة الطرف الثاني، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف الظروف والملابسات.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.