عكاشة: "بعالج أسبوعيا 3 مهدي منتظر".. والتفكير المستمر يحمي من ألزهايمر

قال الدكتور أحمد عكاشة، استشاري الأمراض النفسية، إن استعمال المخ بشكل مستمر يساعده على تجديد خلاياه، وبالتالي يحمي الإنسان من الأمراض مثل ألزهايمر، كما أن الإيمان بالله يساعد على تخفيف الآلام لدى الشخص ولكنه لا يعالج الإنسان، حيث إن نسب الأمراض النفسية في المؤمن تعادل الموجودة في الملحدين، وذلك خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور".

وأضاف "عكاشة"، أن المرض النفسي مرض عضوي له علاج إذا تم اكتشافه مبكرا، كما أن القبطي مثل المسلم في الخرافات المتعلقة بالمرض النفسي رغم أن الجن لا يمس الإنسان علميا ودينيا، ولكن المسلم يذهب للشيخ، والمسيحي يذهب لرجل الدين في الكنسية لمواجهة الجن، وهو معتقد وهمي، موضحًا أنه منذ 60 عامًا يسمع الكثير من الحالات تحكي عن المهدي المنتظر وخرفات.

وتابع ساخرًا: " كل أسبوع بيجيلي في العيادة 3 مهدي منتظر، ولما بعالجهم بيقولوا إزاي كنا بنقول كدة، و85% من حوادث القطارات في العالم يرتكبها أصحاء، ولكن الإعلام أساء لسمعة المريض النفسي ويصفوا سائقي القطارات بأنهم مرضى نفسيين".