فيديو.. الإفتاء توضح هل فوائد الذّكر يرجع للكم أم بالكيف؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذكر الله ينظر فيه أحيانا للكم، وفي أحيان أخرى ينظر للكيف، فالكم يجب الالتزام به خصوصا في الأذكار التي وردت السنة بتحديد عدد معين فيها، وأحيانا يؤخذ بالعدد في المجربات مثل الصلاة النارية، التى هي صيغة من صيغ الصلاة على النبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، وسميت بهذا الاسم لسرعة تحقيقها للمطلوب، حيث إنها إذا قرئت بنية تحصيل أمر من الأمور، تحققه كالنار في الهشيم، وغيرها من الذكر.

وقال أحد علماء دار الإفتاء من خلال فيديو نشرته الدار عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب"، أما عن الكيف يجب الالتزام به، فحينما يكون بنية الدعاء نفسه صحيحة وبنية الذكر صحيحة تشكل فارق، وتساعد حضور القلب للذكر.