قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنّ العالم كله أصبح كتلة واحدة على المستوى الاقتصادي والاستثماري، ولا يمكن لبقعة من العالم الاستغناء عن بقاع أخرى، خاصة في ملفات الأمن والسلم والبنية الأساسية، وإقرار التكنولوجيا ومكافحة الإرهاب.

وأضافت ميركل خلال كلمتها أمام اجتماع قمة مجموعة العشرين "أفريقيا - أوروبا"، أنّ أفريقيا عليها العمل لتطوير قدراتها واستخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة أنّها تأخرت كثيرا في استخدامها، لافتة إلى أهمية الاتجاه لتنمية الإنسان، إذ إنّه الأساس الأول لتحقيق التنمية الحقيقية.

وتابع المستشارة الألمانية أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في جميع خطاباته ولقاءاته، أنّ الدول تبنى على تطور الإنسان، لذا فمن المهم إيلاء الصحة والتعليم أولوية للعمل في السنوات المقبلة.

وانطلقت اجتماعات قمة العشرين التي تبحث سبل تنمية قارة أفريقيا في العاصمة الألمانية برلين اليوم، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتهدف قمة العشرين – أفريقيا إلى دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو بالقارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية 2017، خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

وشهدت زيارة الرئيس السيسي لألمانيا نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.