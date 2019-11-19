السفير المصري ببغداد يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية

أكد السفير المصري لدى العراق علاء موسى، اليوم الثلاثاء، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع العراق في المجالات كافة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا - أن رئيس الدائرة العربية بالوزارة علي عباس العامري التقى السفير علاء، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد السفير علاء خلال اللقاء، على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة المصرية - العراقية المشتركة، واجتماع وزراء الإسكان العراق، مصر، والأردن في بغداد في أقرب وقت ممكن، فضلا عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.