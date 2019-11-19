أحال المهندس أحمد إسماعيل رئيس مركز ومدينة "بيلا" بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، 13 طبيبًا وموظفًا للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بمستشفىين "بيلا" المركزي والحميات.

وكلف رئيس مدينة "بيلا"، إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية في "بيلا"، بالعمل على حصر المتغيبين والمزوغين والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف بالمستشفيين.

وبالتفتيش على الدفاتر تبين غياب 8 أطباء وموظفين بمستشفى بيلا المركزي، و5 أطباء وموظفين بمستشفى "الحميات"، وأحيلو للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم.

وتابع رئيس مركز ومدينة بيلا، سير العمل بحملات تطهير الملاريا للحد من انتشار الأمراض، والتي تظهر نتيجة تجمعات القمامة والمخلفات المتراكة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن متابعة حملة النظافة بقرية الشطوط، موجهاً باستمرار الحملات ورفع تراكمات القمامة من شوارع القرى.