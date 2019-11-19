أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنَّ أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة لم تراع وتستوفي نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي مخالفة للدستور والقانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، في أثناء نظر بيانات عاجلة مقدمة من النواب، وردًا على البيان العاجل المقدم من النائب خالد حنفي، ممثل ذوي الإعاقة، عن عدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة وفقا للقانون والدستور لذوي الإعاقة في التعيينات الحكومية.

وقال خالد حنفي عضو مجلس النواب، في كلمته، إنه خلال العام الماضي والعام الجاري أعلنت الحكومة عن وظائف بالتعاقد بوزارة التربية والتعليم، وأغفلت نسبة الـ5 % المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقبل ذلك أعلنت وزارة الكهرباء عن وظائف ولم تراع نسبة الـ5 % أيضَا، موضحًا أنَّ الوزارة ردت على سبب ذلك بـ"منعرفش حاجة عن القانون دا"، متابعًا: "لحد امتى هنفضل كدا".

وعقب رئيس مجلس النواب، قائلًا: "أي إعلان عن أي وظائف وتعيينات لم يراع فيه نسبة الـ5 % للأشخاص ذوى الإعاقة مخالف للدستور وليس للقانون فقط، هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على حقهم، لا سيما أن الدستور ميزهم تمييزا إيجابيا، ولهم الحق في نسبة من التعيينات فى الوظائف العامة".