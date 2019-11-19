نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، عدد من الإرشادات العامة لمستهلكي قطاع الكهرباء ليتمكنوا من الوصول إلى الاستخدام الأمثل للطاقة في المباني وخفض قيمة فواتير الاستهلاك، وفيما يلي أهم الخطوات:

1. الاهتمام بصيانة الأسانسيرات باعتبارها المستهلك الرئيسي للكهرباء في المباني والمنشآت العامة.

2. توعية الأطفال بعدم استخدام الأسانسيرات والأنوار كوسيلة للعب أو الترفيه.

3. يفضل عدم استخدام الأسانسيرات في حالة النزول كلما أمكن بالنسبة للأدوار الأول والثاني والثالث.

4. عدم استخدام الأسانسير في تحميل الأثاثات والمخلفات.

5. يفضل عدم المبالغة في تعليق الزينات في المناسبات المختلفة.

6. الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المباني.

7. بالنسبة للمنشآت التجارية والعامة يفضل تركيب جهاز حساس للإضاءة لترشيد الاستهلاك.