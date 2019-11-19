قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات، إن أهمية قمة مجموعة العشرين "أفريقيا - أوروبا"، أنها مرتبطة بعرض الرؤية المصرية، فيما يتعلق بالاحتياج المتبادل لكل من قارة أفريقيا من جهة، وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن المصطلح الذي استخدمه الرئيس السيسي في كلمته "المنافع المتبادلة"، هي اللغة المستخدمة في الحوار بين أفريقيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وتابع: "العالم ينصت لرؤية مصر وتجربتها الداخلية، وكونها تمثل الدول الإفريقية الـ54"، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، يركز على خلق تعزيز فرص العمل في الداخل الأفريقي، لأسباب سياسية واقتصادية، من أجل منع تدفقات الهجرة غير النظامية إلى دولها.