قال المهندس حسن إمام، الحاصل على أفضل جائزة للهندسة بالعالم، إن الجائزة التي حصل عليها، تخص التخطيط والتحكم في المشروعات الكبرى، التي تقوم على عدد من المعايير، تشمل الابتكار والتنمية البشرية، وإدارة الموارد والتحديات، التي يضعها المهندس في المجال: "زمايلي هما اللي قدمولي للجائزة، وأنا عمري ما فكرت أترشح لجوائز".

وأضاف "إمام" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلاميين وائل الإبراشي وخلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن ما حققه من إنجازات في مجال عمله، دفعت مديره وعدد من زملائه للتقديم له في تلك المسابقة، والتي حصل خلالها على أرفع جائزة لمهندسي التخطيط: "أنا عمري ما فكرت أترشح لجائزة من النوع ده"، موضحًا أن المتقدمين لنيل تلك الجائزة كان أحدهما استشاري لمجلس العموم البريطاني، وأخرى تعمل بإحدى كبرى شركات البترول في باكستان.

وأكد، أن المنافسيين كانوا أقوياء، وفي ختام المنافسة قدموا له تهانيهم: "شكروا فيا وفي المجهود والشغل اللي أنا عملته، لأنه كان بيغير طريقة الشغل اللي بننفذ بيه المشروعات".