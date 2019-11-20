يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم، الأربعاء 20-11-2019 انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على الأنحاء كافة نهارا، مائل للبرودة أول الليل بارد في آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون متكاثرة على سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 15 25

مطروح 13 23

السلوم 12 24

سيوة 12 24

بورسعيد 20 24

دمياط 20 24

الزقازيق 12 25

الإسماعيلية 11 25

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 11 23

رأس سدر 16 26

نخل 05 22

نويبع 19 24

طابا 12 23

كاترين 08 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 18 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 15 26

بني سويف 15 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 26

سوهاج 15 27

قنا 16 28

الأقصر 17 29

أسوان 19 29

أبوسمبل 17 28

الوادي الجديد 14 29

شلاتين 21 28

أبو رماد 21 28

حلايب 23 27

رأس حدربة 22 27

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 23 32

المدينة المنورة 12 24

الرياض 08 18

المنامة 19 24

أبوظبي 20 26

الدوحة 17 22

الكويت 08 24

دمشق 02 17

بيروت 17 23

عمان 04 17

القدس 08 18

غزة 11 23

بغداد 07 22

مسقط 24 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 34

طرابلس 12 20

تونس 09 19

الجزائر 09 16

الرباط 12 17

نواكشوط 18 30