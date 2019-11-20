"قفص حديدي وكرابيج وكلابشات".. كشفت معاينة وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن مفاجأة في أثناء إجراء معاينة فيلا "الرذيلة والشذوذ" في التجمع الخامس.

وذكرت التحريات أن 3 فتيات وشابين كونوا تشكيلا عصابيا، واستأجروا فيلا في التجمع، ليتمكنوا من ممارسة الرذيلة والشذوذ داخلها، وحددوا ثمن الساعة بـ3 آلاف جنية للرذيلة والشذوذ.

وقررت النيابة حبس فتاتين وشاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت لهم ممارسة الرذيلة والشذوذ، وإدارة منشأة للأعمال المنافية للآداب، وحرزت هواتف محمولة ومبالغ مالية وفيديوهات جنسية ورسائل واتس آب "جنسية"، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي ومباحث الآداب بعمل التحريات اللازمة الخاصة بشأن الواقعة، وهل هناك متهمين آخرين أم لا؟

وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات عن قيام تشكيل مكون من 5 أشخاص "رجال وسيدات"، بتأجير فيلا سكنية لإدارة أعمال منافية للآداب والدعارة، والشذوذ والألعاب الجنسية، وتشكل فريق بحثٍ وتحرٍ تحت قيادة العقيد سمير مجدي مفتش مباحث فرقة القاهرة الجديدة، والمقدم تامر عبد الشافي رئيس المباحث، للتأكد من صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تبين أن عددًا من الشباب والفتيات يترددون عليها في أوقات متأخرة من الليل؛ لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات والشذوذ.

وباستئذان النيابة العامة، لمداهمة الفيلا وضبط المتهمين، وانتقلت قوة من المباحث لمقر الفيلا المستأجرة، وجرى ضبط 3 أشخاص من أفراد التشكيل "شاب وفتاتين"، وبحوزتهم "مبالغ مالية، وقفص وعليقه، وكرابيج وكلابشات، وأحزمة وألعاب جنسية منافية للأداب".

وجاء في محضر الشرطة، أنه جرى ضبط فيديوهات جنسية مسجلة لجميع الرواد، واعترف جميع المتهمين، باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل على رسائل الواتساب، وإرسال صور لاختيار الفتيات أو الرجال، مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.