قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما قوة العلاقات بين مصر وألمانيا، والتي تعد نموذجا يجب أن يعتد به في العلاقات بين مصر والدول الاقتصادية الكبرى على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد، أعطى مصر مزيد من الثقة للانطلاق نحو تحقيق الشركات التجارية المختلفة مع المستثمرين الأجانب، وزيادة القاعدة الإنتاجية، ما يتطلب التعاون مع الدول الاقتصادية الكبرى مثل ألمانيا.

وتابع إبراهيم أنّ التعاون بين مصر وألمانيا غير مقتصر على الاستثمار فقط، بل هناك أيضا جانبا تكنولوجيا ونظم إدارة حديثة، تسعى نحوها مصر بشكل كبير خاصة مع بدء التحول الرقمي في المؤسسات المصرية.

وأشار أستاذ التمويل إلى أنّ الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس على هامش قمة العشرين وأفريقيا، بين مصر وألمانيا، تتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، المرتبطة بتدريب العمالة المصرية على استخدام التكنولوجيا الحديثة.