تستضيف وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي "الدفعة العاشرة"، والذي يعتبر أكبر برنامج تطوعي في القارة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يجرى اختيار 200 شاب وفتاة من مختلف الدول الأفريقية لحضور تدريب قاري بالقاهرة في المركز الأولمبي بالمعادي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2019، وذلك في إطار التأهل للتطوع الشباب الأفريقي لمدة 12 شهرًا كقيادة شابة داخل أجهزة الاتحاد الأفريقي.

ويأتي البرنامج في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بهدف تعميق وضع الشباب المصري كعناصر رئيسية فاعلة في تنمية قارتهم الأم "أفريقيا" وتحقيق أهدافها، وتعزيز مشاركتهم داخل مؤسسات صنع القرار الأفريقية، كما يلعب البرنامج دوراً لتبادل المهارات والمعرفة لبناء قارة أكثر تكاملاً وازدهاراً وسلمية بيد شبابها.

ويستند البرنامج إلى أجندة "أفريقيا 2063" وميثاق الشباب الأفريقي في مسألة تمكين الشباب كموارد بشرية إفريقية تسعى القارة لتنميتها.

يُذكر أنَّ برنامج "متطوعي الاتحاد الإفريقي" (AU-YVC)، يعد أكبر برنامج تطوعي في أفريقيا جرى تأسيسه في عام 2010 واستضافته مصر في نسخته السابعة من خلال وزارة الشباب والرياضة عام 2016، وأشادت به مفوضية الاتحاد الإفريقي على حسن التنظيم والإخراج.

ويشارك في البرنامج كل من "مصر - الجزائر - أنجولا - بنين - بوركينا فاسو - بورندي - كاميرون - كابو فيردي - جمهورية وسط إفريقيا - تشاد - الكونغو - جمهورية الكونغو الديمقراطية - ساحل العاج - جيبوتي - غينيا الاستوائية - أثيوبيا - أريتريا - الجابون - غانا - غينيا - كينيا - ليبيريا - مدغشقر - مالاوى - مالي - وموريشيوس - موريتانيا - المغرب - موزمبيق - نامبيا - النيجر - نيجيريا - رواندا - السنغال - سيشل - سيراليون - الصومال - جنوب أفريقيا - جنوب السودان - السودان - تنزانيا - توجو - تونس - أوغندا - زامبيا - زيمبابوي - بوتسوانا - جزر القمر - إسواتيني - جامبيا - ليسوتو - ساو تومى".