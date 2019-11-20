قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية، إنَّ مصر وألمانيا تجمهعما نقاط مشتركة في رؤية الأزمة الليبية، خاصة أنَّ مصر دولة حدودية عربية تتأثر بشكل مباشر فيما يحدث في ليبيا من دعم الدول الإقليمية العربية وغير العربية لميليشيات تسعى لنشر الإرهاب ومنع الدولة الوطنية من العودة.

وأضاف "راغب" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ ألمانيا تعد الدولة الأوروبية الأكثر ضررًا بسبب ما يحدث في ليبيا وتحملها لأزمات الشرق الأوسط سواء السورية أو الليبية من خلال الهجرة غير الشرعية والتنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة.

وأكّد رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية، أنَّ مصر وألمانيا تعملان على عودة الدولة الوطنية من خلال عمل مسار سياسي سلمي؛ يعتمد على القرارات الأممية بحل ليبي برعاية من أطراف عربية محايدة وأطراف دولية.

وتابع أنَّ ألمانيا تلعب لمصالح الاستقرار وتستفيد بالاستقرار لكنها لا تضع مصالحها في ليبيا قبل الإستقرار الذي يعيد الدولة الوطنية ويكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية.