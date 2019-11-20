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هاشتاج "اليوم العالمي للطفل" يتصدر "تويتر".. "جمال الدنيا في برائتهم"

هاشتاج "اليوم العالمي للطفل" يتصدر "تويتر".. "جمال الدنيا في برائتهم"

بعد اصطياد بهلول.. "الفرح والأبيض" أنواع القرش المفترسة والمسالمة

بعد اصطياد بهلول.. "الفرح والأبيض" أنواع القرش المفترسة والمسالمة

انطلاق حفل القاهرة السينمائي بعرض فيلم تسجيلي ليوسف شريف رزق الله

انطلاق حفل القاهرة السينمائي بعرض فيلم تسجيلي ليوسف شريف رزق الله

البيئة توافق على إنشاء 151 مشروعا بجنوب سيناء

البيئة توافق على إنشاء 151 مشروعا بجنوب سيناء

رئيس الوزراء يبدأ سلسلة لقاءات مع نواب الوادي الجديد

رئيس الوزراء يبدأ سلسلة لقاءات مع نواب الوادي الجديد

مادلين طبر: مهرجان القاهرة السينمائي علامة حضارية لمصر كلها

مادلين طبر: مهرجان القاهرة السينمائي علامة حضارية لمصر كلها

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. معتدل نهارا وبارد ليلا

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"المدرس افتكره بيهزر".. وفاة طالب أثناء الحصة في مدرسة بالقناطر

1997 تميمة شوقي غريب.. بطولة للناشئين وعمل مع مواليدها "اللي معملهوش المحترفين"

1997 تميمة شوقي غريب.. بطولة للناشئين وعمل مع مواليدها "اللي معملهوش المحترفين"

صعيدي أكل ساندويتش طوله 80 سم ووزنه 3 كيلو فى نص ساعة

صعيدي أكل ساندويتش طوله 80 سم ووزنه 3 كيلو فى نص ساعة

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مخبز إلكتروني: "يا أهل الفيس بوك.. العيش وصل"

مورينيو يتصدر تويتر بسبب توتنهام.. ترحيب وتحفيل وتوقعات بالإقالة

مورينيو يتصدر تويتر بسبب توتنهام.. ترحيب وتحفيل وتوقعات بالإقالة

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