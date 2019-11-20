أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ستسهم فى زواج 263 عروساً خلال الشهر الجارى فى إطار مبادرة «اكفل.. استر.. وجوّز»، مضيفاً أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف لإدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسليمهن مبالغ مادية وهدايا لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية، وتابع أن الأورمان دعمت حتى الآن زواج 18 ألفاً و980 فتاة يتيمة.

"عبدالفتاح": تطوير 6 دور رعاية بـ114 مليون جنيه وحماية ٢٣ ألف طفل

وأوضح «شعبان» أن المشروع الخيرى الإنسانى لدعم زواج اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات ونجحت حتى الآن فى دعم إتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات وتنظيم حفلات زفاف جماعى فى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والشرقية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ومرسى مطروح وشمال سيناء من خلال مكاتب المشروعات الموجودة فى المحافظات بالتعاون مع أكثر من 8 آلاف جمعية أهلية صغيرة. واحتفل العالم أمس باليوم العالمى للطفل الذى يوافق ٢٠ نوفمبر كل عام بوصفه عيداً للطفولة.

وأكد تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لصندوق تحيا مصر مشاركة الصندوق فى تطوير أكبر ٦ دور لرعاية الأطفال بلا مأوى تتبع لوزارة التضامن فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والمنيا ورفع كفاءتها وتطوير الجهاز الإدارى بها لتوفير ظروف معيشة متكاملة للأطفال بتكلفة ١١٤ مليون جنيه.