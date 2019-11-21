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روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية شمالي سوريا

روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية شمالي سوريا

صورة.. أحمد السقا ومنى زكي في كواليس "العنكبوت"

صورة.. أحمد السقا ومنى زكي في كواليس "العنكبوت"

تراجع جديد للذهب وعيار 21 يسجل 666 جنيها

تراجع جديد للذهب وعيار 21 يسجل 666 جنيها

القوات المسلحة تُخرج متدربين من 29 دولة أفريقية

القوات المسلحة تُخرج متدربين من 29 دولة أفريقية

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