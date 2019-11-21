أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أنَّ زلزالا بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم، المنطقة الحدودية الواقعة بين شمالي تايلاند ولاوس، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكر المركز الأمريكي، في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، أنَّ مركز الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات "6 أميال" تحت سطح الأرض، وعلى بعد 31 كيلومترًا "19 ميلا" من منطقة "تشالويم فراكيات" التي تبعد نحو 280 كيلومترًا "174 ميلا" شمال شرقي العاصمة التايلاندية "بانكوك".

وأضافت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أنَّ المواطنين في العاصمة الفيتنامية "هانوي" شعروا أيضًا بالزلزال.