قال الدكتور هشام صالح، استشاري ومحاضر جراحة الأنف جامعة أمبريال لندن، وأول رئيس للجمعية الملكية البريطانية الطبية لجراحات الأنف وقاع الجمجمة، إنه لم يكن يتخيل أن يدرس بجامعة أمبريال.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أنه لم يحلم بالدراسة في جامعة أمبريال سواء عندما كان يعيش بالمنصورة أو عندما درس في كلية الطب بجامعة عين شمس، مشيرا إلى أن التدريس له مذاق مختلف عن مذاق علاج المرضى بالمستشفيات رغم أن لكل منها أهميته.

وتابع أنه بعد سفره لإنجلترا تقدم لامتحان المعادلة والذي اجتازه بنجاح، ثم تقدم على وظائف تدريبية بأحد المستشفيات الصغيرة، "كنت بشتغل 150 ساعة في الأسبوع، وكنت بحصل على راتب مجز كان ممكن يتوفر منه وتشتري عربية".

واستطرد أنه اهتم في بداية حياته بالأبحاث العلمية التي أهلته لما وصل إليه وصولا لتخرج 100 طالب دكتوراه تحت يده.