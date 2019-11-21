وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، على إحالة 18 مسئول بعدد من الوحدات المحلية والصحية ومراكز الشباب، والجمعيات الزراعية المغلقة للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة بسبب التقصير والتقاعس.

ووجه شاروبيم، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال وجود وحدتين صحيتين بطلخا وأجا، و7 مراكز شباب بأجا وطلخا وميت غمر، و9 جمعيات زراعية بالمطرية وأجا وميت غمر والمنزلة، و3 وحدات بيطرية بأجا، مغلقة أثناء وقت العمل الرسمي.

تأتي قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الجمعيات الزراعية خلال 4 أيام شملت مراكز "أجا، وميت غمر، والمطرية، وطلخا، والمنصورة، والمنزلة".